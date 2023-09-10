Минэнерго: цена на Urals в $74 отражает реальное состояние мирового рынка

Текущая стоимость российской нефти отражает реальное состояние мирового рынка, считает глава Минэнерго Николай Шульгинов. По данным его ведомства, основная марка российской экспортной нефти Urals в августе подорожала до $74 за баррель, а дисконт к North Sea Dated (Brent датированный) сократился до $12,2.

«Цена на (российскую.— "Ъ") нефть сегодня отражает реальное состояние рынка и позволяет всем участникам как получать ресурс по адекватной цене, так и обеспечивать реинвестирование средств в добычу для поддержания предложения»,— сказал господин Шульгинов «РИА Новости». Он отметил, что стоимость российской нефти растет.

Министр вместе с тем назвал нелегитимным и вредным для мировой экономике потолок цен на российскую нефть, который ранее установили страны Запада.

После того как ЕС ввел санкции против РФ Индия стала крупнейшим потребителем морских партий российской нефти. Вторым по величине импортером морских партий российской нефти остается Китай. По данным Kpler, Urals сохранит конкурентные преимущества среди сортов нефти средней плотности на рынке Индии, несмотря на снижение дисконтов Urals к Brent до $4–5 за баррель с доставкой в порт.

Подробнее о дисконте на Urals — в материале «Ъ» «На словах и на Дели».

Леонид Уварчев