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Коммерсантъ FM
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ВВП пытается взять количеством

Мониторинг экономического роста

Росстат опубликовал первую оценку ВВП методом производства во втором квартале 2023 года, подтвердив его рост на 4,9% в годовом выражении. Основной вклад в него внесли гостиницы и рестораны (плюс 15,2%, в том числе общепит — 17%); строительство (11,7%), опт и розница (11%) и обработка (10,6%). «Рост объема строительных работ связан с реализацией крупных инвестпроектов»,— поясняют в Росстате, потребления — с повышенными покупками непродовольственных и инвесттоваров, а обработки — с выпуском электроники, оптики, металлических изделий, прочего транспорта и нефтепродуктов.

Аналитики ЦБ в сентябрьском докладе «О чем говорят тренды» фиксируют замедление роста ВВП с учетом сезонности квартал к кварталу до 0,1% во втором квартале после 0,7% за первый. При этом они считают, что «экономика… превысила свой потенциальный уровень и после периода восстановления» будет расти «более умеренными темпами», в том числе из-за охлаждения внешнего спроса и значительного восстановления импорта.

«Возможности для быстрого роста выпуска в большинстве отраслей, вероятно, исчерпаны»,— убеждены аналитики. Кредитный импульс, как и импульс госвливаний, будет остывать, загрузка мощностей остается предельной, а дефицит кадров продолжит расти. Кроме того, «в структуре ВВП увеличилась часть, не связанная с производством товаров и услуг, удовлетворяющих конечный потребительский или инвестиционный спрос. Это еще одна причина опережающего роста спроса по сравнению с возможностями производства товаров и услуг и усиления инфляционного давления в экономике», фиксирует ЦБ. Качество же не только производства, но и потребления сильно снизилось. «Ассортимент товаров в торговых сетях практически восстановился, но запрос на большую экономию отразился в смещении ассортимента из магазинов премиум-класса в экономсегмент, заметном увеличении доли акционных товаров и среднего размера скидки, прежде всего в непродовольственном сегменте»,— отмечают аналитики регулятора.

По данным Bloomberg, 8 сентября премьер-министру Михаилу Мишустину был представлен новый среднесрочный макропрогноз, по которому в 2023 году ВВП вырастет на 2,8% с замедлением роста до 2,2% к 2026 году. Впрочем, консенсус относительно обозримого будущего экономики РФ выглядит заметно скромнее (см. график).

Артем Чугунов

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