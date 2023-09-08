Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину 8 сентября

6:52. Тамбовские депутаты предложили Госдуме установить порядок наследования жилья бойцов, погибших во время СВО.

6:02. Орловская область на сегодня вывезла к российским боевым расчетам уже 450 тонн бутилированной питьевой воды.

6:00. Липецкие добровольцы из третьего артдивизиона пройдут боевое слаживание в Костроме, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, род войск, «где им предстоит, служить, требует особой подготовки, — элитное подразделение ВДВ».

Говоря об очередных добровольцах, которых проводили в дивизион накануне, губернатор отметил, что у «многих за плечами служба в горячих точках»: «Собрали парням рюкзаки. В них все необходимое на первое время, аптечка хорошая - наполнили ее с учетом рекомендаций с фронта».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 7 сентября