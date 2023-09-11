Белгородскую область в воскресенье 11 раз атаковали дронами

В воскресенье, 10 сентября, ВСУ как минимум 118 раз обстреляли приграничные территории Белгородской области, также регион 11 раз атаковали с использованием беспилотников. Об этом сообщается в ежедневной сводке обстрелов, которую опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Треть из выпущенных по региону накануне боеприпасов, по российской оценке, пришлась на Волоконовский район. Окраину хутора Старый 34 раза обстреляли из миномета и гранатомета. Еще один снаряд был выпущен по окраине хутора Киселев, в нем была повреждена линия электропередачи, которую на сегодняшний день уже отремонтировали. Других повреждении гражданской инфраструктуры и пострадавших мирных жителе нет.

В Шебекинском городском округе ВСУ по 12 раз обстреляли из миномета села Белянка и Терезовка, девять раз — Середу, семь — Новую Таволжанку. Четыре раза обстреляли из гранатомета закрытый пограничный пункт пропуска «Шебекино». Повреждений не зафиксировано.

Также в шебекинском поселке Красное был сбит беспилотник «самолетного типа»

Еще два БПЛА сбила российская система ПВО над Яковлевским городским округом. Упавшие обломки одного из дронов повредили забор в частном доме. «Также на месте найден самодельный взрывоопасный предмет, работают взрывотехники и все оперативные службы»,— рассказал губернатор.

В Краснояружском районе украинский беспилотник сбросил один «осколочный боеприпас» на окраине поселка Прилесье. По данным главы региона, «обошлось без последствий».

Также с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство в поселке Новосадовый Белгородского района и сразу четыре — в селе Красный Хутор этого же муниципалитета. Еще один дрон сбили в белгородском селе Крутой Лог.

Еще один случай сброса «самодельного взрывного устройства» с дрона был зафиксирован в Грайворонском городском округе на окраине села Безымено. Также ВСУ 12 раз обстреляли этот населенный пункт из минометов. Еще семь минометных снарядов было выпущено по окраине хутора Байрак, три — по окраине села Дроновка.

В Валуйском городском округе ВСУ семь раз обстреляли из миномета село Новопетровка, четырежды — село Долгое и один раз — село Кукуевка. Еще девять минометных снарядов было выпущено по окраине села Богун-Городок в Борисовском районе. Во всех этих случаях, по данным губернатора, «обошлось без последствий».

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 сентября 11:28. МЧС сообщает об обстреле села Репяховка Краснояружского района в Белгородской области.



10:38. Бывший замгубернатора Иркутской области Игоря Кобзева — Сергей Довгалюк — перешел на должность замглавы Белгородской области Вячеслава Гладкова по ЖКХ. Об этом господин Гладков сообщил в ходе еженедельного оперативного совещания 11 сентября. Ранее его заместителем был Константин Полежаев.



9:28. Курс евро опустился до 104 рублей на бирже. Доллар ниже 97 рублей.



8:00. Ночью 11 сентября в Яковлевском городском округе Белгородской области российская система ПВО сбила два «БПЛА самолетного типа», сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. Читать далее

Сергей Калашников

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