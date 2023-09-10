ЦБ: указ о евробондах не касается обмена активами с зарубежными инвесторами

Указ президента России Владимира Путина о временном порядке исполнения долговых обязательств по еврооблигациям не касается вопроса обмена активами с иностранными инвесторами, сообщила ТАСС пресс-служба Банка России.

В ЦБ разъяснили, что указ уточняет ранее установленный порядок выплат по еврооблигациям РФ. Порядок выплат не меняется для инвесторов, чьи евробонды учитываются российскими депозитариями. Инвесторы, чьи еврооблигации учитываются и за пределами РФ, могут получить выплаты в рублях со счета «И» или в иностранной валюте со счетов Национального расчетного депозитария в зарубежных депозитариях, сообщила пресс-служба.

Владимир Путин утвердил уточненный порядок выплат по евробондам вчера, 9 сентября. Согласно документу, держатели еврооблигаций РФ смогут получать выплаты по ним в валюте с 15 декабря.

Эрдни Кагалтынов