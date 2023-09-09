Путин утвердил порядок выплат по еврооблигациям

Президент России Владимир Путин подписанным 9 сентября указом утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств по еврооблигациям. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В указе прописана реализация расчетов: РФ направляет в российский депозитарий заявление об открытии счета типа «И» в рублях на имя иностранного держателя облигаций. При этом счет может быть открыт на имя сразу нескольких иностранных депозитариев.

Далее российский депозитарий передает выплаты держателям еврооблигаций, права которых учитываются самим расчетным институтом или его депонентами. В таком случае передача выплат в иностранной валюте будет осуществляться за счет средств в той валюте, в которой выражены обязательства по еврооблигациям.

Небанковская кредитная организация также будет передавать выплаты депозитариям, в которых открыты счета на российские еврооблигации. Центральный депозитарий признается исполнившим обязательства с момента, когда он подает в иностранный депозитарий распоряжение на перевод средств в иностранной валюте.

Передача выплат будет осуществляться в рублях в размере, равном величине обязательств в иностранной валюте. Размер выплат рассчитывается по тому курсу, по которому центральный депозитарий получал средства в рублях.

Держатели еврооблигаций получат выплаты через кредитные организации, перечень которых составит правительство РФ. В документе также прописаны условия, согласно которым держатели ценных бумаг получат выплаты:

держатель бумаг не должен быть депонентом иностранного депозитария;

сумма выплаты должна быть уменьшена на сумму выплат, зачисленных на счета типа «И» раннее.

Согласно указу, правительство в 10-дневный срок после публикации указа обязано определить перечень организаций, ответственных за получение документов, подтверждающих права держателей еврооблигаций на владение ценными бумагами. Правительство также должно составить список российских кредитных организаций, которые будут осуществлять передачу выплат держателям бумаг.

Минфин в тот же срок обязан установить порядок для:

определения бенефициаров по счетам типа «И»;

индексации сумм, зачисляемых на эти счета;

определить суммы выплат держателям бумаг;

выплаты центральным депозитарием денежных средств иностранным депозитариям и владельцам еврооблигаций.

Ведомство также ответственно за перечень документов, подтверждающих права держателей еврооблигаций на владение бумагами.

Совет директоров Центробанка за те же десять дней обязан установить режим счета типа «И», а также порядок и сроки предоставления российскими депозитариями информации в иностранные финансовые организации.

Полина Мотызлевская