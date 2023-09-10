ЦИК допустил «точечные изменения» в законодательстве перед выборами президента

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что перед выборами президента «возможны точечные изменения» в законодательстве, передает ТАСС.

«Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон. Над этим мы сейчас работаем и думаем, потому что время идет, все нуждается в актуализации»,— сказал господин Булаев журналистам в ходе «Ночи выборов».

Зампред ЦИК напомнил, что в ходе президентских выборов никогда не применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). «Возможно ли его применение сейчас? Опять будет решено в ходе анализа того, что сейчас есть»,— отметил господин Буслаев. Он также напомнил, что на выборах главы государства будут участвовать присоединенные к России регионы. Президентские выборы запланированы на 17 марта 2024 года.