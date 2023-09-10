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Коммерсантъ FM
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Главы Якутии, Приморья и Магаданской области лидируют на выборах губернаторов

Избирательные участки для голосования на выборах глав регионов закрылись в Якутии, Приморском крае и Магаданской области. Согласно предварительным данным, действующие главы регионов лидируют.

Глава Республики Саха Айсен Николаев, выдвинутый от «Единой России», набирает 58,29% после обработки 0,37% протоколов. Кандидат от КПРФ Виктор Губарев набирает 12,9% голосов, Гаврил Парахин от ЛДПР — 13,98%, Игорь Борисов от «Коммунистов России» — 9%.

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Действующий губернатор Приморского края Олег Кожемяко («Единая Россия») лидирует с 87,68% голосов после обработки 0,2% протоколов. У кандидата от «Коммунистов России» 2,29% голосов, Дениса Ковалева от «Казачьей партии РФ» — 1,72%. Инна Кошелева (ЛДПР) набирает 3,44% голосов, Кирилл Рудак («Справедливая Россия — За правду») — 0,57%.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов, который выдвигается от «Единой России», набирает 68,57% после обработки 4,3% протоколов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко с 13,02% голосов. Роман Исаев от ЛДПР набирает 8,77%, Олег Прикоки от «Справедливой России» — 7,3% голосов.

С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходит трехдневное голосование на выборах разных уровней — губернаторов, депутатов заксобраний, глав и депутатов муниципальных образований.

Лусине Баласян

Фотогалерея

Единый день голосования-2023

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Донецк. Избиратели в школе №53 на голосовании

Донецк. Избиратели в школе №53 на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Члены избирательной комиссии на участке в Специализированной школе №1 и избиратели

Донецк. Члены избирательной комиссии на участке в Специализированной школе №1 и избиратели

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Поселок Водопадный. Выступление участников народного ансамбля на избирательном участке №152

Поселок Водопадный. Выступление участников народного ансамбля на избирательном участке №152

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Новосибирск. Избиратели на выборах губернатора области

Новосибирск. Избиратели на выборах губернатора области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (справа) на избирательном участке №73 на выборах мэра столицы

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (справа) на избирательном участке №73 на выборах мэра столицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Избиратели на голосовании

Макеевка. Избиратели на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Донецк. Избиратели в школе №53 на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Члены избирательной комиссии на участке в Специализированной школе №1 и избиратели

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Поселок Водопадный. Выступление участников народного ансамбля на избирательном участке №152

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Новосибирск. Избиратели на выборах губернатора области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (справа) на избирательном участке №73 на выборах мэра столицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Избиратели на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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