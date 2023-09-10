Главы Якутии, Приморья и Магаданской области лидируют на выборах губернаторов

Избирательные участки для голосования на выборах глав регионов закрылись в Якутии, Приморском крае и Магаданской области. Согласно предварительным данным, действующие главы регионов лидируют.

Глава Республики Саха Айсен Николаев, выдвинутый от «Единой России», набирает 58,29% после обработки 0,37% протоколов. Кандидат от КПРФ Виктор Губарев набирает 12,9% голосов, Гаврил Парахин от ЛДПР — 13,98%, Игорь Борисов от «Коммунистов России» — 9%.

Действующий губернатор Приморского края Олег Кожемяко («Единая Россия») лидирует с 87,68% голосов после обработки 0,2% протоколов. У кандидата от «Коммунистов России» 2,29% голосов, Дениса Ковалева от «Казачьей партии РФ» — 1,72%. Инна Кошелева (ЛДПР) набирает 3,44% голосов, Кирилл Рудак («Справедливая Россия — За правду») — 0,57%.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов, который выдвигается от «Единой России», набирает 68,57% после обработки 4,3% протоколов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко с 13,02% голосов. Роман Исаев от ЛДПР набирает 8,77%, Олег Прикоки от «Справедливой России» — 7,3% голосов.

С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходит трехдневное голосование на выборах разных уровней — губернаторов, депутатов заксобраний, глав и депутатов муниципальных образований.

Лусине Баласян