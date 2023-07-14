Гражданам РФ начали отдавать технику в ФРГ

Российским гражданам, у которых ранее немецкая таможня конфисковала автомобили с российскими номерами, начали отдавать имущество. Релоканту Ивану Ковалю в Гамбурге вернули арестованный Audi Q3 после вмешательства адвоката и передачи дела из таможни в прокуратуру, которая закрыла дело. Ранее юристы отмечали, что таможенники ссылались на санкционный регламент ЕС, который толковали избыточно широко, фактически приравнивая импорт к ввозу машин для личных целей. Прокуроры могут пересматривать решение немецкой таможни, а они не увидели нарушений регламента во въезде россиян в Германию на своем автомобиле, полагает юрист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Schrader / AP Фото: Matthias Schrader / AP

Проживающему в Германии россиянину Ивану Ковалю из Одинцово, у которого в июне 2022 года таможенная полиция Гамбурга арестовала Audi Q3 у дома, вернули имущество. 6 июля посольство России в Германии рекомендовало гражданам «воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами». Пострадавшим россиянам инкриминировали нарушение закона ФРГ «О внешней торговле» со ссылкой на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года №833/2014 «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине», отмечало посольство. Так, ст. 3i регламента предусматривает «запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров (грузов), включая автомобили (приложение XXI, код 8703)».

После ареста машины господину Ковалю, по его словам, вменяли в вину нарушение регламента ЕС, за которое §18 закона ФРГ о внешней торговле «предусматривает тюремное заключение на срок от трех месяцев до пяти лет». Audi Q3 россиянина за неделю до ареста был зарегистрирован в таможне Гамбурга как имущество при переселении.

Господин Коваль утверждает, что знает о 16 случаях конфискации машин с российскими номерами, в том числе в Любеке и германском порту Травемюнде.

По его словам, после ареста он обратился к адвокату. Та обжаловала решение об аресте, как и предписывалось в протоколе. Дело передали из таможни Гамбурга в городскую прокуратуру. «Адвокату пришло письмо из таможни о том, что прокуратура поручила вернуть автомобиль. Затем пришло уведомление из прокуратуры о том, что дело закрыто»,— рассказал подробности Иван Коваль.

Ранее опрошенные “Ъ” юристы отмечали, что таможенники избыточно широко трактовали введенную в 2022 году в регламент ЕС статью 3i. Речь шла о нюансах перевода норм ЕС на немецкий, благодаря чему таможенный импорт (Import) смешался с простым ввозом автомобилей, в том числе для личных целей (Einfuhr). Правоведы допускали, что широкое толкование нормы приводит к эксцессу исполнителя, и рекомендовали обжаловать конфискацию авто. Впрочем, представители немецкой таможни тогда же давали понять, что трудностей перевода нет, поясняя, что термин «ввоз» «охватывает любое перемещение товаров и груза».

Соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова говорит, что при проверке на границе сотрудники таможни, очевидно, «являются "первой линией защиты" для предотвращения нарушений санкционного регулирования и наделяются широкими полномочиями», но их решения могут быть пересмотрены Государственной прокуратурой. Эксперт напоминает о ст. 3i регламента 833/2014: «В аналогичных случаях Совет ЕС уже давал разъяснения, что запрет на ввоз не включает в себя ввоз товаров для личного пользования. И это вряд ли можно назвать деятельностью, которая приносит значительный доход России. Вероятно, Государственная прокуратура исходила из тех же соображений и не увидела нарушения санкционного регулирования во въезде россиян в Германию на своем автомобиле, а соответственно, и оснований для конфискации».

Александр Воронов; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург