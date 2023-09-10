В Краснодаре уничтожили 154 кг мяса, зараженного африканской чумой свиней

В Краснодаре уничтожили 154,3 кг мясных субпродуктов, в которых обнаружили генетический материал вируса африканской чумы свиней. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Продукцию произвели в Кущевском районе, на мясоперерабатывающем предприятии ООО ТД «Кущевский». Ее обнаружили на одном из предприятий краевого центра, собственник которого и распорядился об уничтожении зараженной продукции.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ТД «Кущевский» зарегистрировано в станице Кущевской в 2013 году. Основной вид деятельности — переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции. В 2022 году выручка предприятия составила 3,62 млрд руб., чистая прибыль — 18 млн руб. Владелец и гендиректора компании — Андрей Васильев.

В Краснодарском крае ранее обнаружили три очага заражения АЧС. Как рассказали «Ъ-Кубань» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, для предотвращения распространения заболевания в регионе уничтожат более 12 тыс. голов свиней. Так, на территории хозяйства «Импульс» в Кущевском районе Краснодарского края уничтожат 10,5 тыс. голов скота, на территории СТФ бригады №5 в границах плана землепользования ЗАО «Победа» АО фирмы «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» в Брюховецком районе — 860 свиней. Еще 650 животных уничтожат на ферме «Степь» предприятия ЗАО «Новосергиевское».

В ведомстве отмечали, что вирус АЧС постоянно циркулирует в природе. Основным его источником становятся дикие кабаны. Инфекция передается через выделения вирусоносителей, попадающие в воздух, почву и воду, которые могут занести в хозяйство птицы, грызуны и другие животные. Кроме того, заражение может произойти через пищевые отходы, используемые для кормления свиней, которые не прошли необходимой термической обработки.

Александр Орлов

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