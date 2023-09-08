На Кубани из-за африканской чумы уничтожат более 12 тысяч свиней

Как рассказали «Ъ-Кубань» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, для предотвращения распространения африканской чумы свиней на территории хозяйства «Импульс» в Кущевском районе Краснодарского края уничтожат 10,5 тыс. голов скота, на территории СТФ бригады №5 в границах плана землепользования ЗАО «Победа» АО фирмы «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» в Брюховецком районе — 860 свиней. Еще 650 животных уничтожат на ферме «Степь» предприятия ЗАО «Новосергиевское».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, на сегодняшний день в крае зарегистрировано три очага АЧС и один инфицированный объект. «Принимаются все необходимые мероприятия для того, чтобы избежать распространения. В очагах работают сотрудники ветеринарной службы и Россельхознадзора, проводится изъятие и уничтожение поголовья, дезинфекция, работают дезбарьеры. Кроме того, с помощью ФГИС "Меркурий" установлены получатели свинины с данных предприятий, отбираются пробы на наличие генома АЧС. Так, в магазине в Тимашевске в продукции лабораторно подтверждено наличие вируса, продукция изъята и уничтожена. Отбор проб продолжается в и других точках реализации. Необходимо отметить, что люди вирусом АЧС не заражаются»,— рассказали в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что вирус АЧС постоянно циркулирует в природе. Дикие кабаны являются основным источником распространения вируса. Инфекция передается через выделения вирусоносителей, попадающие в воздух, почву и воду, которые могут занести в хозяйство птицы, грызуны и другие животные. Во многих случаях причиной заражения становились продукты убоя инфицированных свиней — пищевые и боенские отходы, используемые без надлежащей термической обработки для кормления скота.

«Что касается экономического урона, то он велик. В соответствии с Ветеринарными правилами уничтожению подлежит все поголовье, содержащееся на предприятии, и кроме того, на ферме действуют ограничительные мероприятия в течение 180 календарных дней»,— отметили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Специалисты говорят, что для того чтобы не допустить заноса вируса на ферму, необходимо строго соблюдать ветеринарные правила. Нужно постоянно быть в контакте с государственной ветеринарной службой, не скрывать случаи падежа, вовремя сообщать о них ветеринарным службам либо в Россельхознадзор, а самое главное — ограничить доступ дикой синантропной птицы на предприятие. «Важно проведение качественной дезинфекции, своевременное протравливание грызунов на территории, полная обработка людей со сменой 100% одежды при выходе и входе на территорию и обработка отъезжающего транспорта. Беспечность может привести к распространению болезни»,— предостерегают в ведомстве.

Подробнее о распространении АЧС на Кубани читайте в материале «От чумы не зареклись».

Маргарита Синкевич

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