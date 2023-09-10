Врио губернатора Чукотки набирает 50,4% голосов после обработки 7,14%

Врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов набирает 50,4% голосов по результатам обработки 7,14%, следует из данных ЦИКа. Второе место с 33,06% голосов занимает Юлия Бутакова, кандидат от ЛПДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @chukotkagov Фото: @chukotkagov

Кандидат на пост главы Чукотки Владимир Гальцов (КПРФ) набирает 7,37% голосов, Александр Семериков, выдвинутый от партии «Справедливая Россия — За правду»,— 6,84%.

За два часа до закрытия участков явка на выборах губернатора Чукотки составила 51,4%. Проголосовали около 15,5 тыс. избирателей.

Владислав Кузнецов занимает должность врио губернатора региона с 15 марта. Президент России Владимир Путин назначил его на должность после ухода в отставку прежнего главы Чукотки Романа Копина «по собственному желанию».

Лусине Баласян