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Врио губернатора Чукотки набирает 50,4% голосов после обработки 7,14%

Врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов набирает 50,4% голосов по результатам обработки 7,14%, следует из данных ЦИКа. Второе место с 33,06% голосов занимает Юлия Бутакова, кандидат от ЛПДР.

Фото: @chukotkagov

Фото: @chukotkagov

Кандидат на пост главы Чукотки Владимир Гальцов (КПРФ) набирает 7,37% голосов, Александр Семериков, выдвинутый от партии «Справедливая Россия — За правду»,— 6,84%.

Выборы-2023. Главное

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За два часа до закрытия участков явка на выборах губернатора Чукотки составила 51,4%. Проголосовали около 15,5 тыс. избирателей.

Владислав Кузнецов занимает должность врио губернатора региона с 15 марта. Президент России Владимир Путин назначил его на должность после ухода в отставку прежнего главы Чукотки Романа Копина «по собственному желанию».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Единый день голосования-2023

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Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Избиратели на голосовании

Макеевка. Избиратели на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

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Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Избиратели на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

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