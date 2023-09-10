Лавров исключил возобновление переговоров с США по ДСНВ в нынешних условиях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США был заключен в иных условиях на международной арене. На сегодняшний день, считает глава российского МИДа, о переговорах по выполнению текущего договора или заключении нового речи не идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Francis Mascarenhas, Reuters Сергей Лавров

Фото: Francis Mascarenhas, Reuters

На пресс-конференции по итогу саммита G20 журналисты спросили, повлияет ли компромисс, к которому пришли страны объединения, на возобновление переговоров с США по ДСНВ.

«Что касается договора СНВ, я не вижу здесь никакой связи. Это российско-американский договор, который заключался в совершенно иных условиях на международной арене и в отношениях между Москвой и Вашингтоном»,— ответил глава российского МИДа (цитата по «Интерфаксу»).

СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. В 2021 его действие продлили до 2026 года. О приостановке Россией участия в ДСНВ 21 февраля сообщил президент Владимир Путин, обвинив США в неисполнении центральных положений договора. Госдеп назвал это решение юридически недействительным. В июле в администрации американского президента предложили России продлить договор.

Лусине Баласян