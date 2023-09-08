В Петербурге третий день подряд фиксируют сбои при оплате платной парковки

В Санкт-Петербурге на утро 8 сентября сохранятся проблема в работе платного парковочного пространства, сообщает городской центр управления парковками.

По информации учреждения, проблема вызвана общегородским сбоем в информационных системах.

«На момент неполадок автомобили парковочной инспекции в зоне платной парковки курсировать не будут»,— отмечают в центре управления.

По всем вопросам, касающимся работы парковок, предлагается обращаться по номеру 417-50-00.

Напомним, что технические сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки в Петербурге продолжаются третий день подряд, начиная с 6 сентября.