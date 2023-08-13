Google вдвое сократит время обновления браузера Chrome

Американская корпорация Google объявила , что теперь обновления безопасности и патчи для браузера Chrome будут выходить вдвое чаще — обновить приложение можно будет раз в неделю. В компании считают, что это поможет лучше противостоять мошенникам и закрывать больше уязвимостей.

Браузер Chrome основан на системе Chromium с открытым исходным кодом: с одной стороны, это позволяет пользователям предлагать исправления и указывать на багги и проблемы с безопасностью, с другой — злоумышленники могут обнаружить уязвимости и воспользоваться ими до того, как Google выпустит заплатку. Еженедельные обновления должны снизить подобный риск.

Ранее Google выпустила экстренный патч для устранения серьезной уязвимости в Chrome, а также обновление для браузера Google Chrome, в котором появилась новая функция исправления опечаток в URL-адресах.

Евгений Федуненко