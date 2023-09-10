Нагорный Карабах и Азербайджан договорились о пропуске гуманитарных грузов

Власти Нагорного Карабаха договорились с Азербайджаном об открытии дорог для пропуска гуманитарных грузов в обмен на восстановление дорожного сообщения с Арменией. Cоветник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил Reuters, что что Агдам и Лачинский коридор будут открыты одновременно, при этом КПП на въезде к последнему продолжит работу.

Лачинский коридор заблокирован с декабря 2022 года: сначала проезду препятствовали азербайджанские активисты, а затем власти страны установили на въезде КПП. Меру объяснили борьбой с незаконным провозом оружия со стороны Армении. Через Агдам проезд блокировали армянские активисты.

Накануне Armenpress сообщило, что договоренность сторон связана с серьезными гуманитарными проблемами в Нагорном Карабахе. Как писало агентство, в связи с этим власти «разрешили доступ российских товаров в республику через город Аскеран» (расположен недалеко от линии фронта с Азербайджаном).

Около месяца в Лачинском коридоре, единственной дороге, связывающей Армению с регионом, ожидали грузовики с 400 тоннами гуманитарной помощи. Между тем на дороге через Агдам с азербайджанской стороны около недели ожидала колонна с помощью от Красного Полумесяца.

9 сентября Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан готов пропустить гуманитарные поставки Красного Креста в Нагорный Карабах, если азербайджанские поставки Красного Полумесяца также будут допущены в регион. К вечеру того же дня стало известно, что стороны договорились об одновременном открытии дорог. Через Агдам и Лачинский коридор в регион прибудет гуманитарная помощь, направленная Россией.

Лусине Баласян