Азербайджан назвал условие разблокировки Лачинского коридора

Азербайджан готов пропустить гуманитарные поставки Красного Креста в Нагорный Карабах, если азербайджанские поставки Красного Полумесяца также будут допущены в регион. Об этом Reuters заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Около месяца в Лачинском Коридоре, единственной дороге, cвязывающий Армению с Нагорным Карабахом, стоят грузовики с 400 тоннами гуманитарной помощи. Между тем на дороге через Агдам с азербайджанской стороны около недели ожидает колонна с помощью от Красного Полумесяца.

Хикмет Гаджиев заявил, что открытие двух маршрутов позволило бы одновременно оказывать помощь жителям Нагорного Карабаха, а также стимулировать мирные переговоры между Ереваном и Азербайджаном.

Лачинский коридор заблокирован с декабря 2022 года: сначала проезду препятствовали азербайджанские активисты, а затем власти страны установили на въезде КПП. Меру объяснили борьбой с незаконным провозом оружия со стороны Армении. Через Агдам проезд блокируют армянские активисты.

Прежде через Лачинский коридор в Нагорный Карабах доставляли продовольствие и топливо. В армянском МИДе с весны 2022-го говорят о гуманитарном кризисе. По данным ведомства, за последние восемь месяцев смертность в регионе увеличилась вдвое. Азербайджан утверждал, что через КПП пропускают представителей Красного Креста, а также российский миротворческий контингент для перевозки из региона людей, которым необходима медицинская помощь.

Подробнее о переговорах сторон — в публикации «Ъ» «У России свои МИДы на Карабах».

Лусине Баласян