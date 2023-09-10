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Коммерсантъ FM
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Шарль Мишель назвал цинизмом инициативу по поставке российского зерна в Африку

Глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал инициативу РФ, Турции и Катара по поставкам 1 млн тонн российского зерна в нуждающиеся страны Африки. Европейский политик отметил, что зерновой коридор позволил экспортировать 30 млн украинского зерна «в самые незащищенные страны». По данным ООН, беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего получили 40% пшеницы в рамках зерновой сделки, по данным российской стороны, беднейшие страны получили только 3%.

«Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что "черноморская сделка" позволила экспортировать 30 млн тонн, в основном, в самые незащищенные страны. А "коридоры солидарности" — альтернативные маршруты, разработанные ЕС,— уже позволили экспортировать 40 млн тонн»,— сказал господин Мишель на саммите G20 в Индии. Его слова опубликованы на сайте ЕС.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности Москвы поставить до 1 млн тонн зерна по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны. Предполагается, что в Турции зерно будет перерабатываться, а поставки будет финансировать Катар.

Зерновая сделка (черноморская инициатива) была согласована в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также меморандум РФ—ООН о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В Москве долгое время утверждали, что вторая часть не выполняется, и в итоге 17 июля объявили о решении не пролонгировать сделку. Россия также неоднократно заявляла, что большую часть зерна по соглашению получают развитые страны, а не бедные, как было обещано.

О перспективах зерновой сделки — в материале «Ъ» «"Двадцатка" поищет рациональное зерно».

Леонид Уварчев

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