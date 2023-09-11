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Коммерсантъ FM
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Торговцы делят Италию

Премиальный винный дом Allegrini сменил дистрибутора в России

Импортеры алкоголя продолжают конкурировать за известных европейских производителей премиальных вин. Так, Luding Group стала эксклюзивным дистрибутором в РФ итальянской винодельни Allegrini, которая ранее входила в портфель MBG Wine. На дорогих европейских винах меньше сказалось повышение ввозных пошлин, но для работы с таким ассортиментом нужна экспертиза, говорят участники рынка.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Крупный импортер алкоголя Luding Group стал эксклюзивным дистрибутором в России итальянской винодельни Allegrini, рассказали “Ъ” в Luding. В портфель вошли десять позиций этого бренда и три другие линейки производителя — Corte Giara, San Polo и Poggio al Tesoro, уточняют в группе. Условия контракта и планируемые объемы продаж там не раскрыли. Стоимость имеющихся в каталоге Luding вин Allegrini — от 3,3 тыс. руб. за бутылку и выше.

Allegrini ведет свою историю с XVI века, считается ведущим производителем зоны Вальполичелла и одним из самых известных итальянских винных домов. Сегодня компания объединяет четыре хозяйства в Венето и Тоскане с виноградниками на более чем 240 га. В итальянском офисе Allegrini “Ъ” не ответили.

Как отмечают в Luding, вина из Италии пользуются высокой популярностью в России и включение в портфель Allegrini расширит на местном рынке представленность признанных вин из страны. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, по итогам января—июля 2023 года импорт тихих вин из Италии год к году вырос на 30%, до 35,17 млн л. Без учета ЕАЭС Италия за этот период занимала первое место по поставкам тихих вин в Россию с долей 18,7% от импорта в категории.

Ранее дистрибутором Allegrini в России была MBG Wine. Глава совета директоров этой компании Ирина Фомина подтвердила “Ъ”, что решено не продолжать сотрудничество с производителем. По ее словам, владельцы Allegrini заняли «совершенно неконструктивную и оторванную от реалий российского рынка» позицию. Как пояснила госпожа Фомина, приостановив отгрузки по политическим мотивам на полгода, Allegrini затем предложила их возобновить по предоплате и с повышением цен на 30–50%.

Директор по импорту компании Ladoga Дмитрий Журкин говорит, что Allegrini — востребованный бренд и удачное пополнение портфеля, а сопутствующие хозяйства, которые идут «прицепом», скорее обременение для дистрибутора, так как требования по их представленности и объемам сбыта будут напрягать. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин называет Allegrini «интересным» производителем, добавляя, что тот не первый раз меняет поставщика в России. По его словам, потенциал продаж будет зависеть от экспертизы дистрибутора в работе с винами премиального сегмента.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что с поставками знаковых винных брендов в Россию в последний год возникали сложности, а Allegrini — известная марка, хотя и не относящаяся к первому эшелону. Вина в этой ценовой категории также в меньшей степени затронуты повышением импортных пошлин, отметил эксперт. С августа и до конца 2023 года пошлины на вина из недружественных стран, к которым правительство РФ относит и ЕС, повышены с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за 1 л. Последний месяц перед повышением пошлин оказался рекордным по импорту вина с начала этого года: за январь—июль поставки всех вин в РФ выросли на 42% год к году, примерно до 251 млн л (см. “Ъ” от 1 сентября).

Кроме того, отмечает господин Ставцев, вслед за модой на экзотику на винном рынке также возвращается популярность признанных регионов и стилей. Дмитрий Журкин говорит, что Ladoga также планирует расширение итальянского винного портфеля в том числе за счет хозяйств из региона Венето, Пьемонта, Сардинии.

Анатолий Костырев

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