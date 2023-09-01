Полон ввоз вина

Ожидание участниками рынка повышения пошлин на вина недружественных стран позволило нарастить закупки до вступления меры в силу. В июле импорт всех вин в Россию превысил 45,5 млн л, побив месячный рекорд с начала 2023 года, а прирост поставок из Италии позволил стране снова обойти Грузию по ввозу тихих вин. В сентябре—октябре импортеры уже ждут сокращения импорта и снижения спроса на европейские вина из-за роста цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Импорт всех вин в Россию в июле, за месяц перед повышением пошлин на вина из недружественных стран, превысил 45,5 млн л без учета ЕАЭС, став рекордным месячным показателем за 2023 год, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Относительно июня объем поставок вырос примерно на 17%, а к июлю 2023 года — на 46%. За январь—июль этого года импорт всех видов вин в Россию увеличился на 42% год к году, примерно до 251 млн л.

С 1 августа и до конца 2023 года импортные пошлины на вина из недружественных стран, к которым правительство РФ относит всех членов ЕС, США, Австралию и т. д., повышены с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за 1 л. Наибольший прирост импорта перед повышением пошлин пришелся на Италию. В июле ввоз вина из страны вырос на 56,6% относительно июня и на 65% год к году, до 17 млн л. В результате по итогам января—июля 2023 года страна вернулась на первое место среди поставщиков тихих вин в Россию с 35,17 млн л, немного опередив Грузию, откуда было ввезено 35,14 млн л.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что разговоры о возможном повышении импортных пошлин на вина из недружественных стран на рынке шли несколько месяцев и крупные ритейлеры старались ввезти как можно больший объем до вступления изменений в силу. Сегодня поставщики из ЕС работают с российскими контрагентами только по предоплате, и логистика стала непредсказуемой: вместо 40–60 дней сейчас поставка может занимать 150–200 дней, добавляет он. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, первые три места по импорту вина в РФ занимают структуры X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Магнита» и Mercury Retail («Красное & белое», «Бристоль»): на них совокупно приходится более 20% объема ввоза с начала 2023 года. Исполнительный директор Fort Александр Липилин указывает, что сейчас на рынок влияют активные закупки сетей, которые продолжат наращивать импорт. В X5, «Магните» и «Красное & белое» “Ъ” не ответили.

Президент Ladoga Вениамин Грабар говорит, что показатели июля — результат заказов, размещенных импортерами в мае—июне на основании информации о возможном повышении пошлин и прогнозах роста курсов валют. По его словам, компания также постаралась максимально использовать потенциал своих складов. В августе, считает господин Грабар, импорт также будет выше прошлогоднего, а по результатам сентября и октября может сократиться на 15–30%.

Основатель и президент Simple Group Максим Каширин ожидает, что импорт вин из недружественных стран начнет заметно снижаться год к году в сентябре—октябре. После продажи остатков, ввезенных по старым закупочным ценам, при прежнем уровне пошлин и повышения стоимости вин недружественных стран потребители будут переключаться на вина из других регионов, указывает он.

Вениамин Грабар говорит, что сформированный сток позволит сделать поднятие цен плавным, растянутым на четыре—шесть месяцев. Simple Group, отмечает господин Каширин, повысила цены на часть ассортимента с 1 августа, планирует индексацию на остальное с 1 сентября, а в начале октября, ноября и декабря — на отдельные товары, по которым сохраняются большие стоки. Как отмечает господин Каширин, одномоментное повышение пошлин усугубилось просадкой курса рубля, а также повышением цен на вино у поставщиков в Европе и Новом Свете. По его оценкам, на отдельные позиции в массовом сегменте цены могут вырасти на 25–50%, но потребитель будет видеть повышение «рывками». Александр Липилин добавляет, что импортеры и продавцы уже сокращают скидки на вина из недружественных стран, а в промо станет больше российских вин, а также таких стран, как Аргентина и Чили, которые не подпали под повышение пошлин.

Анатолий Костырев