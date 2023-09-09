CAS лишил тяжелоатлетку Каширину трех титулов чемпионки мира

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину, дисквалифицированную на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, трех титулов чемпионки мира, трех — чемпионки Европы, трех мировых рекордов и ряда других побед, одержанных в период с 2013 по 2017 год. Об этом CAS сообщил изданию Inside the Games.

«Все соревновательные результаты Татьяны Кашириной с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017 года были аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая лишение любых титулов, наград, медалей, очков, призовых и денег за выступления»,— говорится в заявлении CAS.

Каширина, в частности, лишилась побед на чемпионатах мира Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) 2013, 2014 и 2015 годов, а также на чемпионатах Европы 2014, 2015 и 2017 годов. Кроме того, спортсменку лишили мировых рекордов, которые она поставила на чемпионате мира 2014 года.

31 августа CAS отменил оправдательный приговор дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА в отношении пятикратной чемпионки мира по тяжелой атлетике Татьяны Кашириной. В июне 2022 года комитет снял с нее все обвинения по делу о нарушении антидопинговых правил. CAS удовлетворил апелляции РУСАДА и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал Татьяну Каширину на восемь лет. С учетом срока временного отстранения с 13 ноября 2020 года по 30 июня 2022 года ее дисквалификация продлится до 9 января 2030 года.

Эрдни Кагалтынов