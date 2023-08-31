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Коммерсантъ FM
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Тяжелоатлетка Каширина дисквалифицирована на 8 лет за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил оправдательный приговор дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА в отношении пятикратной чемпионки мира по тяжелой атлетике Татьяны Кашириной. В июне 2022 года комитет снял с нее все обвинения по делу о нарушении антидопинговых правил. CAS удовлетворил апелляции РУСАДА и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал Татьяну Каширину на 8 лет.

Татьяна Каширина на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году

Татьяна Каширина на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Татьяна Каширина на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В заявлении пресс-службы РУСАДА говорится, что спортсменка дисквалифицирована с зачетом срока временного отстранения с 13 ноября 2020 года по 30 июня 2022 года. Это значит, что 32-летняя Каширина отстранена от соревнований до 9 января 2030 года.

По словам тренера спортсменки Владимира Краснова, из-за «огромного срока» дисквалификации Татьяна Каширина уже не сможет вернуться в тяжелую атлетику. «Что касается возможности подачи апелляции, то для этого нужны очень большие деньги, которых ни у кого нет»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Из-за временного отстранения спортсменка пропустила московский чемпионат Европы в апреле 2021 года и Олимпиаду в Токио, куда должна была поехать в качестве фаворитки. В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне Каширина завоевала серебро с результатом 332 кг.

Полина Мотызлевская

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