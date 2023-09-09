МИД Азербайджана обвинил Армению в эскалации конфликта в Карабахе

МИД Азербайджана обвинил Армению в эскалации конфликта на фоне президентских выборов в Нагорно-Карабахской республике (НКР). Согласно заявлению ведомства, проведение голосования «еще раз доказывает», что армянская сторона «не заинтересована в мире». Азербайджанский МИД также заявил, что вывод армянских войск из региона — единственный способ стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Проведение так называемых "выборов" еще раз ясно показывает, что Армения и созданный ею марионеточный режим, предпринявший шаги по сохранению статус-кво и продолжению своей оккупационной политики, на самом деле не заинтересованы в мирном процессе, наоборот, пошли по пути провокаций и нагнетания ситуации»,— говорится в заявлении.

Азербайджан настаивает, что Ереван препятствует диалогу Баку с этническими армянами, проживающими в Нагорном Карабахе. Такая риторика, согласно заявлению, является «грубым вмешательством во внутренние дела» Азербайджана и посягает на его суверенитет и территориальную целостность.

Республика также призвала международное сообщество осудить «незаконную деятельность, называемую ''выборами”».

Сегодня, 9 сентября, парламент НКР избрал президентом республики единственного кандидата — Самвела Шахраманяна. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал выборы в НКР нарушением конституции и законов Азербайджана. Евросоюз также считает их нелегитимными.

7 сентября премьер-министр Армении сообщил об обострении военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. В МИД Азербайджана его заявление назвали политической манипуляцией. Ведомство считает, что для установления мира и безопасности в регионе Армения «должна отказаться от территориальных претензий против Азербайджана».

Полина Мотызлевская