Самвел Шахраманян избран президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики

Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на специальном заседании сегодня, 9 сентября, избрал Самвела Шахраманяна президентом, сообщает Armenpress. В закрытом голосовании участвовали 23 депутата, против проголосовал только один из них. Господин Шахраманян — единственный кандидат на пост президента НКР.

Из пяти фракций НКР своего кандидата выдвигала также «Единая Родина» — бывшего министра обороны республики Самвела Бабаяна. Его кандидатуру отклонили, поскольку он не предоставил документов о гражданстве НКР и пребывания на территории республики в течение последних десяти лет.

Самвел Шахраманян в 1990-х служил в армии обороны НКР, а в 2000-х работал в различных правительственных структурах республики. С 2023 был секретарем Совета безопасности, участвовал в переговорах о разблокировке Лачинского коридора. С августа занимал должность Госминистра.

Бывший лидер НКР Араик Арутюнян представил в парламент заявлении о своей отставке 31 августа. Этот пост он занимал с весны 2020 года. Господин Арутюнян пояснил, что отношение Азербайджана к его биографии «сформировало ряд условий», которые препятствуют ведению гибкой политики. «Поражение в войне и последовавшие трудности существенно снизили доверие к властям, президенту»,— сказал он.

Лусине Баласян