ЕС не признал легитимность выборов в Нагорном Карабахе

Евросоюз считает нелегитимными президентские выборы в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал выборы в НКР нарушением конституции и законов Азербайджана, а также норм и принципов международного права. Ранее сегодня, 9 сентября, парламент НКР избрал президентом республики Самвела Шахраманяна.

«В связи с проведением так называемых "президентских выборов" в Ханкенди/Степанакерте 9 сентября 2023 года Европейский союз вновь заявляет, что не признает конституционно-правовые рамки, в которых они проводились»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы.

При этом в ЕС считают, что для армян Карабаха важно консолидироваться вокруг фактического руководства региона, способного и желающего вести с Азербайджаном дискуссии, ориентированные на результат. Евросоюз готов поддержать этот процесс, подчеркивается в заявлении.

Министр иностранных дел Азербайджана в телефонном разговоре с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким заявил, что выборы в НКР наносят серьезный удар по процессу нормализации ситуации в регионе и реинтеграции армян в конституционные рамки Азербайджана. Господин Байрамов призвал вывести армянскую армию из непризнанной республики и распустить «сепаратистский режим», передает «Интерфакс-Азербайджан».

В закрытом голосовании участвовали 23 депутата, против кандидатуры господина Шахраманяна проголосовал лишь один из них. Самвел Шахраманян — единственный кандидат на пост президента НКР. В 1990-х он служил в Армии обороны НКР, а в 2000-х работал в различных правительственных структурах республики. С 2023 года был секретарем Совета безопасности, участвовал в переговорах о разблокировке Лачинского коридора. С августа занимал должность госминистра.

Бывший лидер НКР Араик Арутюнян представил в парламент заявление о своей отставке 31 августа. Этот пост он занимал с весны 2020 года. Господин Арутюнян пояснил, что отношение Азербайджана к его биографии «сформировало ряд условий», которые препятствуют ведению гибкой политики. «Поражение в войне и последовавшие трудности существенно снизили доверие к властям, президенту»,— сказал он.

Эрдни Кагалтынов