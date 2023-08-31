Президент Нагорного Карабаха Арутюнян объявил об уходе в отставку

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян сообщил об уходе в отставку с 1 сентября. Кто станет его преемником на этом посту, пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это окончательное решение, я принял его еще два дня назад с учетом моих контактов с внутренними и внешними акторами, а также широкой общественностью в последние недели. Это исключительно мое, взвешенное решение, принятое на основе анализа имеющихся у меня данных»,— сообщил господин Арутюнян (цитата по «Sputnik Армения»). Он не стал уточнять, планирует ли продолжать свою политическую карьеру.

По словам президента НКР, его отставка должна помочь активизации процесса мирного урегулирования ситуации в регионе. Господин Арутюнян подчеркнул, что на данный момент его нахождение во главе Нагорного Карабаха вызывает серьезное недовольство у руководства Азербайджана, что становится препятствием в ходе переговоров. Также политик отметил, что в последнее время уровень доверия жителей Нагорного Карабаха к местным властям существенно снизился, поэтому «необходимо начать процесс масштабного обновления государственных институтов».

Араик Арутюнян занимал должность президента НКР с мая 2020 года. До этого он в 2007–2017 годах был премьер-министром Нагорного Карабаха.

Подробнее о мирном урегулировании ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Карабах охватили протестные нестроения».

Александр Кислов