Глава свердловского избиркома отметила низкий интерес к ДЭГ в регионе

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко отметила низкий процент участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 9—10 сентября. Об этом она рассказала в ходе пресс-завтрака в офисе областного избиркома.

По словам госпожи Клименко, за три года проведения ДЭГ технология заинтересовала не более 10% избирателей в российских регионах. «Мы предложили свердловским избирателям ДЭГ, чтобы попробовать его в преддверии выборов президента в 2024 году, и каждый избиратель имел возможность выбрать себе удобный механизм голосования»,— сказала она.

Председатель Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК, занимается организацией выборов в думу Екатеринбурга) Вадим Антошин возразил госпоже Клименко и заявил о высоком интересе екатеринбуржцев к онлайн голосованию. «В Екатеринбурге традиционно общая явка не превышает четверти избирателей. Из этого числа четверть избирателей уже заявилась на ДЭГ. 72 тыс. человек, которые подали заявки в Екатеринбурге, это высокий процент»,— отметил он.

Напомним, Избирательная комиссия Свердловской области приняла 88 367 заявлений от желающих принять участие в ДЭГ на выборах 9 — 10 сентября. Электронное голосование применили на шести выборах в регионе. Из 1 346 929 избирателей на них желание проголосовать онлайн изъявили 6,56% человек. Центр общественного наблюдения отметил, что на 13 часов 9 сентября на выборах депутатов думы Екатеринбурга проголосовали 40 167 участников ДЭГ — 57% от общего числа зарегистрировавшихся на онлайн голосование.

Василий Алексеев

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