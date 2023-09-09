Более 40 тыс. свердловчан проголосовали на выборах в думу Екатеринбурга онлайн

На выборах депутатов Екатеринбургской городской думы восьмого созыва 40 167 человек проголосовали дистанционно. Об этом сообщил Центр общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области. Ранее избирком принял 70 970 заявлений от желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах нового состава думы Екатеринбурга.

По словам эксперта ЦОН Александра Коковихина, на 13 часов дня 57% бюллетеней в электронном виде были направлены в территориальные комиссии ДЭГ. «В этом плане Екатеринбург идет на уровне соседних субъектов Российской Федерации. В Новосибирске, они живут на два часа раньше нас, проголосовало 64% человек, в Пермском крае около 50%, они ближе к Москве и у них меньше времени»,— рассказал он.

Господин Коковихин отметил, что в каждом округе Екатеринбурга онлайн проголосовали 50-60% участников ДЭГ. «Голосование идет устойчиво, это показывает, что избиратели освоились с данной технологией», — добавил он.

Напомним, Избирательная комиссия Свердловской области приняла 88 367 заявлений от желающих принять участие в ДЭГ на выборах 9 — 10 сентября. Электронное голосование применили на шести выборах в регионе. Из 1 346 929 избирателей на них желание проголосовать онлайн изъявили 6,56% человек.

Василий Алексеев

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