В Петербурге планируют привить от гриппа более 3 млн жителей

В Санкт-Петербурге проходит прививочная кампании от гриппа. До ее окончания планируют вакцинировать 3,2 млн горожан, что составляет около 60% населения города, сообщила в ходе пресс-конференции «Интерфакс» начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, планируется привить 500 тысяч детей, 12 тысяч беременных женщин, а также 2 млн 728 тысяч взрослого населения.

Госпожа Соловьева уточнила, что все городские поликлиники обеспечены необходимой вакциной. В город поступило 35% от плана — 1 млн 136 тыс. доз. На сегодняшний день прививки от гриппа сделали 204 тысячи петербуржцев.

Прививочная кампания продлится до декабря. Для иммунизации населения будут использоваться вакцины преимущественно российского производства. При этом в пунктах вакцинации сохраняется возможность одновременно привиться от коронавируса и гриппа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла за неделю более чем на 20%.

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