Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла за неделю более чем на 20%

В Санкт-Петербурге резко возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю с 28 августа по 3 сентября она выросла на 20,4%, сообщили в пресс-службе городского Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что пока темп распространения ОРВИ в городе ниже эпидемического порога.

Санитарные врачи напомнили, наиболее эффективная мера защиты от осложнений гриппа — это вакцинация. К сентябрю в Петербурге было привиты более 40 тыс. человек, включая почти 12,5 тыс. детей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что передвижные пункты вакцинации от гриппа открылись в 16 районах города.

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