В Мосгоризбиркоме разделили ключ расшифрования результатов электронного голосования на выборах мэра

Процедура разделения ключа для расшифрования результатов дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах мэра Москвы прошла в Мосгоризбиркоме. Ключ разделен на пять частей, которые переданы на хранение члену Центральной избирательной комиссии РФ Игорю Борисову, председателю Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, члену Московской городской избирательной комиссии Юрию Ермолову, члену Общественной палаты столицы Вадиму Ковалеву и председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову.

«Минимум три части ключа из пяти необходимы, чтобы после окончания голосования собрать ключ расшифровки и запустить процедуру,— пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.— Каждый голос, который будет подан в электронном виде, в сейфе три дня будет защищен именно этим ключом». Ключ был сформирован в ходе процедуры в Мосгоризбиркоме и разделен, «чтобы ни у кого не было возможности что-то подсмотреть, каким-то образом повлиять на выборы, которые начнутся уже завтра».

Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября. Участвуют в выборах действующий мэр города Сергей Собянин (выдвинут «Единой Россией»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Дистанционное электронное голосование в Москве организовано на собственной платформе. Оно проходит с 2019 года. На прошлогодних муниципальных выборах и на думских выборах 2021 года электронным голосованием воспользовались почти 2 млн избирателей. На выборах мэра к системе ДЭГ будут подключены также терминалы электронного голосования на избирательных участках, где, впрочем, у избирателей будет возможность и для традиционного волеизъявления при помощи бумажного бюллетеня. Участки будут открыты 8, 9 и 10 сентября с 8 до 20 часов, голосовать онлайн можно будет круглосуточно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. Ключ для расшифрования результатов ДЭГ будет соединен после закрытия избирательных участков.

Иван Тяжлов