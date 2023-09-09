Уж небо скидками дышало

Рост потребительской уверенности, увеличение объема перевозки по популярным зарубежным направлениям и более выраженная реакция на скидки поддержали продажи туров на бархатный сезон. Год к году спрос вырос на 5–25%, а средний чек увеличился на 15%. Самым востребованным организованным направлением на этот период остается Турция, хотя доля страны продолжает сокращаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Число бронирований организованных туров на эту осень выросло на 25% год к году, подсчитали в Travelata.ru. В «Слетать.ру» говорят о росте продаж на 5%, добавляя, что сезонного снижения активности не произошло и бронирования идут на уровне августа. Средний чек по всем направлениям, по данным «Слетать.ру», вырос на 15% год к году, до 164 тыс. руб. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов подтвердил позитивную динамику продаж, связывая ее с дисконтами. С учетом скидок стоимость отдельных туров, например, в Турцию сократилась на 35–45% к летним пикам, что стимулировало спонтанные покупки, говорит он.

Как отмечает господин Блинов, сезонные скидки — привычная практика для рынка, но в этом году реакция туристов на них могла быть более выраженной из-за высоких средних цен и активного продвижения туров. По мнению гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, рост интереса к туристическим поездкам может быть связан с общим укреплением потребительской уверенности. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева обращает внимание на рост числа доступных направлений за год и существенное увеличение объема перевозки в популярные страны.

Самое востребованное организованное направление на бархатный сезон — Турция. Согласно «Слетать.ру», направление формирует 42,6% продаж против 47,6% годом ранее. Средняя стоимость бронирования за год выросла на 12%, до 196,1 тыс. руб., а месяц к месяцу цены снизились на 5%. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев говорит, что относительно августа средняя стоимость бронирования в Турции снизилась на 12%. «В августе валютные курсы были нестабильны, туроператоры закладывали в цену дополнительные риски»,— отметил он. По данным Travelata.ru, месяц к месяцу средний чек снизился на 9–23% на всех выездных направлениях.

Второе место среди зарубежных направлений занимает Египет, доля которого за год выросла с 11,3% до 13%, подсчитали в «Слетать.ру». Средний чек год к году вырос на 14%, до 178,8 тыс. руб. На ОАЭ приходится 6% спроса, стоимость тура в страну за год выросла на 19%, до 228,3 тыс. руб.

Динамика цен на туры оказалась сдержанной за счет стабилизации стоимости перевозки. А бронирование отелей за рубежом на осень за год подорожало в среднем на 28%, до 6,5 тыс. руб. за ночь, подсчитали в Ostrovok.ru. Заметнее всего за год среди популярных направлений подорожало размещение в Италии — на 52%, до 12,8 тыс. руб. за ночь. В Казахстане, согласно Ostrovok.ru, цены выросли на 38%, до 6,2 тыс. руб., в Азербайджане — на 47%, до 6,6 тыс. руб., в Турции — на 45%, до 9,4 тыс. руб., в Таиланде — на 38%, до 4,4 тыс. руб.

Доля России в структуре продаж организованных туров на осень, по подсчетам «Слетать.ру», в этом сезоне сократилась до 21,6% против 24,6% годом ранее. Хотя Сергей Ромашкин говорит о росте продаж на сентябрь—октябрь в среднем на 10–15% в штуках. Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов заметил прирост числа бронирований в санаториях на осень на 2% год к году. Но в части регионов динамика более выраженная. По словам господина Данилова, в Кавказских Минеральных Водах продажи за год выросли на 15%, в Алтайском крае — на 8%, в Крыму — на 20% к низкой базе 2022 года.

Средняя стоимость бронирования по России за год выросла на 20%, до 72,1 тыс. руб., подсчитали в «Слетать.ру». В Travelata.ru говорят об увеличении среднего чека на 16–57% в зависимости от направления. Для самостоятельных туристов, по данным Ostrovok.ru, ночь в отеле на осень подорожала в среднем на 13%, до 4,3 тыс. руб. В Геленджике и Казани цены год к году выросли на 17%, до 4,2 тыс. руб. и 4,1 тыс. руб., в Москве и Сочи — на 15%, до 4,5 тыс. руб. и 4,6 тыс. руб. за ночь соответственно.

Александра Мерцалова