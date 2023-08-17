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Коммерсантъ FM
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Черноморское безбережье

Российским курортам помешали пробки и наводнения

Несмотря на позитивную динамику рынка внутреннего туризма, результаты летнего сезона на курортах Черноморского побережья в этом году оказались скромными. Из-за холодного июня и наводнений на юге страны, а также пробок на Крымском мосту из-за серии взрывов поток отдыхающих на полуостров сократился на 25–30%, в Краснодарский край — вырос всего на 5–6%. Турбизнес рассчитывает на хорошие результаты «бархатного сезона», хотя в прошлом году он оказался провальным.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Российским черноморским курортам в этом сезоне не удалось заметно нарастить турпоток по сравнению с прошлым годом. По оценкам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, за первые восемь месяцев года Крым посетят 3,7–3,9 млн туристов, что на 25–30% меньше год к году, Краснодарский край — 11–12 млн (рост составит всего 5–6%). В «Алеане» говорят, что число бронирований в Крыму этим летом сократилось вдвое, в Сочи выросло на 5%.

Похожие подсчеты у систем самостоятельного бронирования. По данным Ostrovok.ru, число бронирований в Краснодарском крае на лето сохранилось на уровне прошлого года, в Крыму сократилось на 50–60% год к году. В «Твил» отмечают сокращение бронирований в Евпатории по итогам лета на 69%, в Севастополе — на 66%. Эти результаты не оправдали первоначальных ожиданий турбизнеса, учитывая, что с января по середину мая этого года, по словам господина Ромашкина, спрос на курортный отдых рос на 30–40% год к году.

Несмотря на сокращение числа бронирований, в денежном выражении рынок, вероятно, немного подрастет. В «Слетать.ру» говорят, что средняя стоимость отдыха на черноморских курортах этим летом составила 90,4 тыс. руб., увеличившись на 13% год к году. В Краснодарском крае показатель вырос на 20%, до 93,5 тыс. руб. В Travelata.ru рост среднего чека при размещении в Адлере оценивают в 24%, до 92,1 тыс. руб.

В Ostrovok.ru отмечают увеличение средней стоимости забронированной ночи в Сочи по итогам лета на 14%, до 4,9 тыс. руб., но в Евпатории значение сократилось на 21%, до 3,8 тыс. руб. За счет общего повышения цен в Краснодарском крае господин Ромашкин рассчитывает на рост оборота турбизнеса на внутреннем рынке на 10–12% год к году, что соответствует «туристической инфляции».

Эксперт считает, что на популярности черноморских курортов в этом летнем сезоне негативно сказались достаточно холодный июнь, июльские наводнения в Краснодарском крае, транспортные заторы и взрывы на Крымском мосту. Еще одним фактором могла стать растущая конкуренция с зарубежными направлениями. Согласно данным «Слетать.ру», в целом на туры по России по итогам лета пришлось 31,4% продаж в организованным сегменте, это на 5 процентных пунктов (п. п.) ниже, чем год назад.

Сергей Ромашкин замечает, что скромные результаты черноморских курортов не говорят об общем сокращении рынка внутреннего туризма: рост обеспечивают экскурсионные направления. Это видно и из статистики организованных продаж. По данным «Слетать.ру», за год доля Краснодарского края на внутреннем рынке сократилась на 8 п. п., составив 62,6% по итогам лета, Крыма — на 2,3 п. п., до 2,7%. В то же время Калининградская область, Петербург, Кавказские Минеральные Воды и Дагестан показали положительную динамику, замечают в сервисе. В Travelata.ru указывают, что доля Петербурга летом в структуре проданных туров за год выросла с 9% до 13%.

Годовые показатели курортов еще могут улучшиться, не исключает господин Ромашкин. Эксперт напоминает, что прошлая осень была для внутреннего рынка тяжелой: «Объявление частичной мобилизации и сформировавшийся вокруг события информационный фон стоили нам около 1 млн туристов».

Учитывая низкую базу, он не исключает, что в этом году результаты «бархатного сезона» окажутся заметно лучше. «Сейчас бронирований на сентябрь на 30% больше год к году»,— замечает господин Ромашкин. Хотя из динамики самостоятельных бронирований позитивный тренд пока не вырисовывается.

Согласно подсчетам «Яндекс Путешествий», доля зарубежных направлений в структуре бронирований авиабилетов на сентябрь-октябрь за год выросла с 20,5% до 26,5%, за вычетом стран ближнего зарубежья — с 12,5% до 18%. Позитивная динамика, согласно данным сервиса, отмечается преимущественно по азиатским (Индонезия, Южная Корея, Индия, Таиланд) и европейским (Черногория, Испания) направлениям.

Александра Мерцалова

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