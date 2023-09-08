В «Ростехе» заявили об остром дефиците производственных кадров

Незакрытая потребность «Ростеха» только в производственном персонале в 2023 году составляет более 23 тыс. человек. Такие цифры привела директор по управлению персоналом ГК «Ростех» Юлия Цветкова в ходе деловой программы в рамках Московского урбанистического форума, организованной службой занятости совместно с Kommersant events. При этом, по ее словам, холдинги корпорации в прошлом году дополнительно приняли на работу более 30 тыс. сотрудников.

Госпожа Цветкова отметила, что текущий дефицит кадров связан с выполнением гособоронзаказа в условиях СВО. Предприятия перешли на работу в несколько смен, в некоторых регионах физически не хватает персонала. «Существует сверхпотребность за рамками нашей обычной нормы. Прежде всего необходимы квалифицированные рабочие, которые работают на высокотехнологичном оборудовании: это универсальные станочники токарных и фрезерных станков, это операторы и наладчики станков с ЧПУ, слесари механосборочных работ»,— рассказала она.

Для того чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию, по словам эксперта, «Ростех» занимается подготовкой рабочих кадров совместно с департаментом образования и науки города Москвы, развернута медиакампания по привлечению специалистов на предприятия. Также проходит профориентация школьников для обучения дефицитным профессиям, мероприятия по привлечению выпускников.

Как ранее писал «Ъ», с дефицитом кадров столкнулись 42% российских предприятий. Подобный уровень нехватки специалистов стал максимальным с 1996 года. По данным Росстата, в июле безработица снова обновила рекордный минимум — до 3%. Министр экономического развития Максим Решетников назвал такой уровень аномальным и отметил, что это тормозит уровень экономики в связи с проблемой кадрового дефицита.