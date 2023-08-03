Институт Гайдара: с дефицитом кадров столкнулись 42% предприятий в России

Промышленность в России столкнулась с рекордным кадровым голодом, сообщается в исследовании Института Гайдара. Согласно опубликованным данным, в июле 2023 года дефицит сотрудников испытывали 42% промышленных предприятий.

Отмечается, что подобный уровень дефицита кадров стал максимальным с 1996 года. «В условиях рекордного дефицита работников планы по найму сотрудников демонстрируют растущее желание предприятий избавиться от недостатка кадров, но не отражают, скорее всего, весь масштаб желаний предприятий, вынужденных считаться со скудными возможностями российского рынка труда»,— поясняют авторы исследования. Труднее всего руководителям компаний и предприятий найти квалифицированных рабочих, говорится в материалах.

Кроме того, аналитики Института Гайдара делают вывод о том, что структурная перестройка российской промышленности под давлением западных санкций выглядит в динамике первого полугодия 2023 года достаточно проблемной. При этом речь идет не только о перераспределении загрузки имеющихся мощностей при нарастающем дефиците кадров, но и о сокращении запасов и переходе скорее на российские, чем на китайские комплектующие и оборудование. Приросты инвестиций в обработку и госуправление преодолевают ощутимый спад инвестиций в добыче и в торговле.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Промышленность не успевает выбрать российское».

Александр Кислов