Число вакансий в России выросло вдвое с 2021 года

С января 2021 года по июль 2023 года число вакансий в России выросло на 100%. Такие данные привел директор по кибербезопасности и связям с государственными органами компании HeadHunter Виталий Терентьев в ходе деловой программы в рамках Московского урбанистического форума, организованной службой занятости совместно с Kommersant events. При этом, по его словам, количество резюме за аналогичный период остается на стабильном уровне.

«Это отложенный спрос, безусловно, который был во время пандемии COVID-19, когда компании перестраивались и пытались понять, как себя вести. Это влияние СВО, где тоже какая-то часть людей задействована. Это отток людей, которые решили работать на удаленке»,— заявил господин Терентьев.

По его словам, тренд на рост вакансий будет продолжаться в связи с цифровизацией. «В ковид мы поняли, что можно работать с помощью цифровых инструментов, а бизнес понял, что можно идти быстрее и делать новые проекты. Поэтому открывается огромное количество вакансий во всех областях, связанных с тем, что технологически мы стали более подкованными»,— сказал эксперт.

Господин Терентьев также отметил, что конкуренция за рабочее место остается на достаточно низком уровне: на данный момент 3,5 человека претендуют на одну вакансию. «Если в апреле—мае 2022 года у нас было 6 человек на одну вакансию, потому что компании замерли и не понимали, что нужно делать, то сейчас эта цифра равна 3,5 и будет еще снижаться. Искать и выбирать людей скоро будет очень сложно. Это общий тренд, который мы видим по всем профессиям, по всем профобластям и по всем регионам РФ»,— резюмировал он.

Как в июле писал «Ъ», доля компаний, жалующихся на нехватку кадров, выросла до рекордного значения за всю историю наблюдений — 50% (об избытке рабочих рук говорят лишь 1,6% опрошенных). При этом безработица в России сократилась до исторического минимума с 1991 года в 3% по итогам июля против 3,1% в июне.