В Екатеринбурге на общественных обсуждениях выберут проект планировки территории в районе Автовокзала

Власти Екатеринбурга вынесли на общественные обсуждения проект планировки территории на границах улиц Щорса — 8 Марта — Островского — Московской, сообщили на сайте администрации города.

Общественные обсуждения пройдут с 8 сентября по 6 октября. Проект разместят на сайте Администрации города с 15 по 25 сентября. В это время будет действовать экспозиция проекта в холле 2 этажа здания Администрации.

Планировку и межевания этой территории уже обсуждали на публичных слушаниях в 2017 году. В мероприятии приняли участие 820 человек, в результате было решено построить шесть новых жилых комплексов. Большинство построек на то время находились в аварийном состоянии.

Напомним, власти пообещали облагородить участок пруда на ВИЗе, если территории правого берега попадут под массовую застройку. По словам Алексея Орлова, берег оборудуют ливневыми и очистными сооружениями.

Ева Коршунова

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