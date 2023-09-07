Власти пообещали облагородить пруд на ВИЗе, где планируется застройка

Екатеринбургские власти пообещали облагородить участок пруда на ВИЗе, если территории правого берега попадут под массовую застройку. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов, отвечая на негодования горожан из-за будущей застройки, передает портал It’s My City.

По словам Алексея Орлова, если на участке набережной будет капитальное строительство, то оно будет сопровождаться благоустройством берега, а также оборудованием ливневыми и очистными сооружениями.

Как сообщил мэр Орлов, подобные очистные сооружения на Исети уже установлены, их построили во время реконструкции Макаровского моста. «Такие же очистные власти готовы сделать и на ВИЗ-пруду, если прибрежные территории будут застраивать»,— передает портал слова господина Орлова.

Напомним, городские власти вынесли на общественные обсуждения проект, который связан с застройкой района «ВИЗ-Правобережный». Согласно материалам, в границах набережной Верх-Исетского пруда — ул. Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов — Московского тракта хотят построить жилье для 82,6 тыс. человек, а также различные объекты инфраструктуры и административные здания.

Всего район хотят освоить в три очереди строительства до 2035 года. Общественные обсуждения по проекту планировки и межевания данной территории будут идти до 15 сентября.

Полина Хабарова

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