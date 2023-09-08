Американские баскетболисты не вышли ростом

Главная сенсация чемпионата мира по баскетболу случилась на его полуфинальной стадии. Выглядевшие фаворитами турнира американцы оступились в полуфинале на сборной Германии, уступив ей со счетом 111:113. Сборную США подвела молодость попавших в состав игроков и их невысокий рост. В финальном матче немцы встретятся с сербской командой, одолевшей канадцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eloisa Lopez, Reuters Фото: Eloisa Lopez, Reuters

Времена, когда любая осечка баскетбольной сборной США представлялась событием экстраординарным, давно ушли в прошлое, но в любом случае нынешнее ее поражение — событие довольно заметное. Вариант американской команды, приехавший на чемпионат мира, хозяйками которого стали три азиатские страны — Филиппины, Япония и Индонезия, был весьма специфическим — его скроили сплошь из молодых игроков без богатого бэкграунда в НБА, зато, видимо, с отличными перспективами. Но невозможно было представить, что он, как и тот, что на предыдущем мировом первенстве в 2019 году умудрился оконфузиться, рухнув аж на седьмое место, даже не поборется за золото — да хотя бы потому, что жуткие кадровые проблемы, связанные с отсутствием лидеров, мучали всех без исключения основных конкурентов.

Сборная США тем не менее снова провалилась, встретившись в полуфинале с соперником со скромнейшим послужным списком.

Единственный заметный успех в нем приходится аж на 1993 год, когда немцы неожиданно выиграли чемпионат Европы. На турнирах же с участием команд с разных континентов взлетов у них не было никогда.

Причины срыва американцев, впрочем, обнаруживаются без труда. Помимо молодости и дефицита опыта именно международных состязаний, это еще одна деталь, касающаяся их заявки. Она была удивительно «легкой» и невысокой. По сути, в ней значился единственный полноценный центровой — Уокер Кесслер, но его тренер Стив Керр предпочитал держать на скамейке запасных, ставя на скорость и меткость, а в роли центра выпуская Джарена Джексона с его ростом 208 см — не то чтобы гигантским даже для тяжелого форварда. То, что риска в такой стратегии с избытком, показал матч американцев на втором групповом этапе, в котором их побили крепкие литовцы. С немцами история повторилась.

Соль матча в пригороде Манилы Пасай идеально иллюстрирует статистика. В нем немцы — прежде всего благодаря выступающим в НБА и выделяющимся габаритами Францу Вагнеру и Даниэлю Тайсу — сумели сделать аж 16 подборов на чужом щите (у оппонентов их было ровно вдвое меньше) и набрать после них 25 очков. Это колоссальная цифра. Помочь американцам мог бы сбитый прицел немецких снайперов или плохая форма разыгрывающего Денниса Шредера, но и с ними все было в полном порядке. Например, процент попаданий у немцев вплотную приблизился к 60.

В итоге по-настоящему трудно сборной Германии пришлось лишь в заключительной четверти, когда отставшие на 12 очков американцы, взвинтив темп до предела, пустились в погоню. Они сожрали практически весь отрыв, однако маленький кусочек от него немцы все же сберегли.

Для сборной США чемпионат мира закончится воскресным матчем за бронзу с канадцами, для сборной Германии — финалом. В нем она встретится с сербами, которые обыграли канадскую команду со счетом 95:86.

Алексей Доспехов