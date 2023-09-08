В Воронеже сдан многоквартирный дом для 40 обманутых дольщиков

Введен в эксплуатацию многоквартирный дом (МКД) на улице Короленко,5 в Центральном районе Воронежа, что восстанавливает права 40 обманутых дольщиков. Об этом сообщило правительство региона. МКД был включен в реестр проблемных объектов в связи с нарушением сроков завершения строительства. Застройщик — ООО «Миг».

По данным плана-графика департамента строительной политики, чтобы восстановить права обманутых дольщиков, было решено внести изменения в разрешение на строительство на Короленко жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями и подземной автопарковкой в части приведения технико-экономических показателей второго этапа строительства — многоквартирного дома — к фактическим параметрам построенного объекта.

По данным зампреда облправительства Константина Кузнецова, на сегодня в региональном реестре остаются три проблемных МКД: на улице Серафимовича,22А и Марата,2А в Воронеже и на улице Первомайской, 7В в Нововоронеже.

Дом на Серафимовича планировало построить ООО «ВДК-2010», однако в мае 2016 года областной арбитражный суд признал застройщика банкротом. МКД на улице Марата заявляло ООО «Реста». В ноябре 2017 года облсуд удовлетворил иск регионального департамента имущественных и земельных отношений о признании недействительными материалов кадастрового учета участка. Его площадь уменьшена с 1707 до 1088 кв. м. По данным департамента строительной политики региона, договоры долевого участия были заключены по 41 квартире в доме на улице Серафимовиче, 15 — на улице Марата.

Ведомством было принято решение о предоставлении компенсационных жилых и нежилых помещений обманутым дольщикам по этим двум объектам «Специализированным застройщиком ''Свой дом''». Компании был предоставлен в аренду земельный участок по улице Баррикадная, 7а, Волгоградская 47в для строительства комплекса многоквартирных многоэтажных жилых домов. ООО СЗ «Свой дом» выиграло торги по определению нового застройщика по обеспечению прав пострадавших дольщиков в 2021 году. При начальной цене 111,3 млн руб. компания предложила 94,6 млн руб. На сегодня «Свой дом» возводит МКД на Волгоградской, чтобы предоставить в нем квартиры 41 обманутому дольщику. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2023 года, уточняют в правительстве региона.

Объект в Нововоронеже также попал в реестр проблемных в связи с нарушением сроков завершения строительства, которым занималось ООО «Феникс». Его ввод в эксплуатацию ожидался в сентябре 2016 года, но был перенесен на четвертый квартал 2020-го. Однако этого не произошло. Также региональный главк МВД возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве МКД, уточнило облправительство. По данным чиновников, договоры долевого участия, заключенные при возведении здания, были «фиктивными и заключались с целью получения ипотечных кредитов.

«Прокуратурой области инициирован процесс подачи исковых заявлений в отношении недобросовестных участников долевого строительства, признанных обвиняемыми по уголовному делу о хищении денежных средств банков под предлогом получения ипотечных кредитов для приобретения недвижимого имущества по договорам долевого участия в строительстве указанного объекта. После вступления в законную силу решений суда о признании недействительными договоров долевого участия, заключенных по ЖК “Первомайский”, возникнут основания для исключения его из единого реестра проблемных объектов», — заключили в правительстве региона.

Подробнее о проблемах со строительством домов с долевым участием в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте