Сбербанк снова продает имущественный комплекс «Агротехники» в Ленобласти

Сбербанк приступил к торгам по продаже имущественного комплекса АО «Агротехника» в в Тосненском районе Ленобласти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

На торги выставлены объекты недвижимости сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,1 тыс. га (общий земельный банк — 2,8 тыс. га).

Среди них земельные участки, коровники, телятники, овощехранилища, сенные сараи общей площадью 76 тыс. кв. метров, а также оборудование и транспортные средства.

Также в лоте более 1 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе, более 600 дойных голов. Мощность производства молока составляет 16 тыс. тонн в год. Начальная цена торгов - 524 млн рублей.

Напомним, что это уже третья попытка Сбербанка реализовать тосненский комплекс. Первый раз аукцион объявляли в мае 2022 года, второй — марте 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный выставил на торги старую уборочную технику.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте