Сбербанк повторно выставил на торги имущественный комплекс «Агротехники» в Ленобласти за 500 млн рублей

Сбербанк проведет повторный аукцион по продаже имущественного комплекса обанкротившегося сельскохозяйственного предприятия «Агротехника» в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка. Начальная цена лота — 527 млн рублей.

В лот входят земельные участки общей площадью 1,1 тыс. га, здания коровников, телятники, овощехранилища и сенные сараи, оборудование и более 1 тыс. голов крупного рогатого скота в аренде. Мощность предприятия по производству молока составляет 16 тыс. тонн в год.

Отмечается, что Сбербанк рассматривает также возможность размещения публичного предложения о продаже комплекса со снижением стоимости на сумму до 25,4 млн рублей в июне.

Напомним, первый раз Сбербанк пытался реализовать тосненский комплекс «Агротехники» в мае 2022 года. Тогда торги были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок.

Подробнее — в материале «Долг "Агротехники" пустят с молотка».

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