Смольный выставил на торги старую уборочную технику

Комитет по благоустройству в лице подведомственного СПб ГУСПП «Южное» начал избавляться от старой уборочной техники. Соответствующий лот размещен на торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ». Организатором торгов выступает АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга».

В состав лота входит шесть обектов, в частности трактор «Беларус», трактор «Агромаш», коммунально-уборочная машина, тракторный прицеп, погрузчик и самосвал.

Начальная цена лота — 2,4 млн рублей. Торги назначены на 11 октября.

Ранее автопарк СПб ГУСПП «Южное» получил 4 новых трактора белорусского производства. Всего для садово-парковых предприятий за счет городского бюджета было приобретено 65 единиц техники.

«Ъ-СПб» писал, что Смольный определился с поставщиками 65 тыс. тонн соли за 443 млн рублей.

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