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Коммерсантъ FM
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Минобороны Дании объявило о поставке ВСУ первых 10 Leopard 1

Первая партия из десяти тяжелых танков Leopard 1A5 доставлена на Украину. Скоро украинским военным передадут еще несколько Leopard 1A5. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Дании.

«Теперь они могут быть задействованы в наступлении, которое украинцы еще только начинают. Работа, ведущаяся с весны, не прекращается. Обучение проходит в Германии, где датские танковые инструкторы совместно с немецкими военными готовят экипажи и передают танки Украине»,— сказано в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

В мае Дания и Германия объявили о планах передать Украине 80 единиц танков Leopard 1 — пять танковых рот. В том же месяце врио министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен говорил, что это танки были сняты с вооружения и поставлены на хранение в 2005 году. В середине июля министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что в ближайшие несколько недель Украина получит десятки танков Leopard 1A5.

Что происходит на 662-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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