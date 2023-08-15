Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за семь месяцев вырос на 9,3%

Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за январь-июль вырос на 9,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Ассоциации морских торговых портов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В общей сложности за прошедшие семь месяцев порт обработал 26,4 млн тонн грузов.

Общий грузооборот морских портов Балтийского бассейна за январь-июль 2023 года достиг 149 млн тонн. Из них 66,2 млн тонн пришлось на перевалку сухих грузов, 82,8 млн тонн — на наливные грузы.

Грузооборот портов Ленобласти также показал рост, кроме Высоцка – 7,8 млн тонн, что на 16,3% меньше чем за аналогичный период 2022 года. Порт Усть-Луга обработал 70,2 млн т (+1,6%), Приморск – 38,6 млн т (+9,5%),

В целом грузооборот морских портов России за январь-июль 2023 года увеличился на 9,3% и составил 526,8 млн тонн.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Большой порт Санкт-Петербург за шесть месяцев — впервые с марта прошлого года — продемонстрировал положительную динамику.

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