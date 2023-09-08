В Туапсинском районе из-за АЧС усилят контроль за продажей мяса

В Туапсинском районе усилят контроль за транспортировкой и продажей мяса на ярмарках, рынках и магазинах в связи с распространением на Кубани африканской чумы свиней. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, будут введены дополнительные меры по пресечению стихийной торговли мясом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Меры по борьбе с АЧС обсудили на оперативном заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии. В Туапсинском районе решили усилить контроль за учетом поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских хозяйствах, а также за численностью популяции диких кабанов.

В Краснодарском крае зафиксированы уже три очага африканской чумы свиней. Вирус выявили у животных на территории хозяйств в Кущевском, Брюховецком и Крыловском районах. Всего в регионе уничтожат более 12 тыс. свиней. Зараженные продукты были выявлены в магазинах Тимашевска и Краснодара.

Татьяна Ручкина

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