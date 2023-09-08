В Краснодаре в магазине на Уральской нашли продукцию с АЧС

В Краснодаре в магазине, расположенном на улице Уральской, в пробах нашли продукцию и сырье с ДНК вируса африканской чумы свиней. Об этом говорится в приказе департамента ветеринарии Краснодарского края, опубликованном на сайте администрации региона.

Известно, что продукция была произведена ООО «ТД Кущевский». Зараженные пробы нашли в холодильной камере ООО «Валрус Юг».

Департамент ветеринарии приказал утвердить план мероприятий по ликвидации инфицированного объекта и предотвращению распространения возбудителя.

6 сентября генетический материал вируса африканской чумы свиней нашли в субпродуктах одного из розничных магазинов Тимашевска. Торговую точку закрыли.

На Кубани обнаружили уже три очага африканской чумы свиней. Вирус выявили на территории хозяйства «Импульс» в Кущевском районе, СТФ бригады №5 в границах плана землепользования ЗАО «Победа» АО фирмы «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» в Брюховецком районе и на ферме «Степь» предприятия ЗАО «Новосергиевское». Всего в регионе уничтожат более 12 тыс. свиней.

Татьяна Ручкина

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