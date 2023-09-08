Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У отравившихся шаурмой в Курской области выявили стафилококк

По результатам проведенных анализов у отравившихся шаурмой в Льгове Курской области выявлен стафилококк, сообщили в Роспотребнадзоре региона. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 22 человек.

«По результатам исследований материалов от больных методом ПЦР-тестирования у пострадавших регистрируется токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк»,— добавили в пресс-службе ведомства. Работа точки общественного питания приостановлена.

В Россельхознадзоре по Орловской и Курской областям также провели анализ информационной системы «Меркурий» и выяснили, что у площадки «Шаурма на Гагарина» в 2023 году не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения (мясо, колбасные изделия).

Кроме того, сотрудники Россельхознадзора нашли в области еще две точки общественного питания, которые зарегистрированы на имя владельца киоска с шаурмой в Льгове.

В ночь на 7 сентября несколько человек в регионе обратились в скорую помощь с признаками острой кишечной инфекции. Одна из отравившихся, 23-летняя девушка, умерла от инфекционно-токсического шока. Следственный комитет области возбудил уголовное дело о продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...