У отравившихся шаурмой в Курской области выявили стафилококк

По результатам проведенных анализов у отравившихся шаурмой в Льгове Курской области выявлен стафилококк, сообщили в Роспотребнадзоре региона. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 22 человек.

«По результатам исследований материалов от больных методом ПЦР-тестирования у пострадавших регистрируется токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк»,— добавили в пресс-службе ведомства. Работа точки общественного питания приостановлена.

В Россельхознадзоре по Орловской и Курской областям также провели анализ информационной системы «Меркурий» и выяснили, что у площадки «Шаурма на Гагарина» в 2023 году не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения (мясо, колбасные изделия).

Кроме того, сотрудники Россельхознадзора нашли в области еще две точки общественного питания, которые зарегистрированы на имя владельца киоска с шаурмой в Льгове.

В ночь на 7 сентября несколько человек в регионе обратились в скорую помощь с признаками острой кишечной инфекции. Одна из отравившихся, 23-летняя девушка, умерла от инфекционно-токсического шока. Следственный комитет области возбудил уголовное дело о продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Петр Бузлаев