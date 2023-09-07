В Курской области 23-летняя девушка погибла от отравления шаурмой

В городе Льгов Курской области несколько человек отравились шаурмой. В правительстве сообщили, что в ночь на 7 сентября 15 местных жителей обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции, 23-летняя девушка скончалась от инфекционно-токсического шока.

В данный момент в областной инфекционной больнице имени Н. А. Семашко находятся четыре пациента в состоянии средней степени тяжести. Еще десять человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение в Льговской ЦРБ.

Управление Роспотребнадзора по Курской области проверяет факты отравления граждан, употреблявших шаурму. Ведомство организовало отбор клинического материала от больных и проб на объекте общепита с последующим направлением на исследование. Ситуация находится на контроле, добавили в Роспотребнадзоре.

В июле массовое отравление на предприятии общепита произошло в Тамбовской области. В областном центре острой кишечной инфекцией заразились 25 человек.

Сергей Толмачев, Воронеж