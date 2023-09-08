Открыто движение автомобилей по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса

Сегодня, 8 сентября, президент России Владимир Путин открыл движение транспорта по новой платной трассе М-12 «Восток» на участке Москва—Арзамас. Протяженность участка — 415 км, разрешенная скорость движения — 110 км/ч. От Москвы до А-108 движение осуществляется по трем полосам в каждую сторону, далее — по двум.

Цена за проезд зависит от проезжаемого участка: Москва—Электроугли — 130 руб. для легкового автомобиля, до Орехово-Зуево — 585 руб., до Владимира — 1,39 тыс. руб., до Мурома — 2,1 тыс. руб., до Арзамаса — 2,82 тыс. руб. От Петушков до Владимира проезд стоит 519 руб., от Гуся-Хрустального до Меленок — 434 руб. Полная тарифная таблица для всех классов транспортных средств доступна в мобильном приложении «Автодора».

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В пятницу же столичные власти открыли восточный участок Московского скоростного диаметра (бывшей Северо-восточной хорды), связывающий М-12 с улично-дорожной сетью Москвы. Напомним, что проезд по диаметру является платным для транзитного транспорта — 950 руб. (москвичи и жители Московской области от платы освобождены).

Трасса М-12 Москва—Казань строится с 2020 года, смета превышает 900 млрд руб. 8 сентября 2022 года был открыт участок дороги от ЦКАД до А-108, 14 октября — от М-7 до Р-132 «Золотое кольцо», 13 декабря — обход Петушков. В декабре власти обещают достроить остальные участки до Казани, в 2024 году — продлить магистраль до Екатеринбурга (за счет реконструкции бесплатных участков М-7 и строительства новых участков, в частности Дюртюли—Ачит), а затем до Тюмени. Вся М-12 будет передана в управление «Автодору».

Ранее Владимир Путин поручал правительству развивать автотуризм по маршруту новой трассы Москва—Казань.

Почему водители ждут осложнений на Московском скоростном диаметре после запуска М-12 — в публикации «Ъ».

Иван Буранов